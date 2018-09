Naples Causeway 5K results

Age Division Winners

Ages 1-13: Eliza Thorne, 13, Conway, NH; Nico Russo, 10, Casco

Ages 14-19: Grace Sousa, 15, Georgetown, MA; Colin Whippen, 18, Canton, MA

Ages 20-29: Kristin O’Kelly, 27, Portland; Ryan Kennedy, 29, Fayetteville, GA

Ages 30-39: Crystal Wiley, 31, Standish; Thomas Brand, 34, Andover, MA

Ages 40-49: Lisa Gyurko, 43, Buxton; Dave Sheldrick, 43, Sebago

Ages 50-59: Kathy McCosh, 52, Durham; Rob Hamel, 50, Gorham, NH

Ages 60-69: Margaritt McNulty, 66, Windham; Tim Noonan, 62, Montpelier, VT

Ages 70-99: Nancy Moore, 70, Brunswick

Ages 70-89: Alan Taylor, 70, Clifton Park, NY

Ages 90-99: Larry Balboni, 93, Naples

Team Results