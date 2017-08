McMillan wins first Casco Days title; Flynn wins fourth straight

August 4th, 2017

Erin Flynn continued to dominate in Casco, winning her fourth straight race with a time of 25 minutes 21 seconds.

For the Newton, Mass. runner, she placed 11th overall. Last year, she posted a 24:51. Flynn has won five of the last six Casco Days races.

Terry McMillan, 20, of Cottage Grove, Wisconsin fended off a late surge by Ian Horsburgh, a 15-year-old from Newton, Mass. to claim his first Casco Days win.

McMillan finished the four-miler in 21 minutes, 53 seconds — a second ahead of Horsburgh.

Here’s how runners and walkers fared at the 2017 Casco Days Race held Saturday morning:

Terry McMillan, 20, Cottage Grove, WI, 21:53 Ian Horsburgh, 15, Newton, MA, 21:54 Sean McDowell, 17, Arden, NC, 22:20 Dan Ratner, 19, Casco, 22:45 Jeffrey Lindy, 38, Brookline, MA, 23:44 Chris Northrup, 54, Winchester, VA, 24:31 Ethan Stanley, 14, Raymond, 24:50 Tucker Stanley, 14, Raymond, 24:51 Ben Moseman, 14, Raymond, 24:52 Edz Lamy, 32, Beverly, MA, 25:05 Erin Flynn, 38, Newton, MA, 25:21 Erik Martin, 37, Naples, 25:31 David Hague, 19, Raymond, 25:33 Michael Mageles, 21, Bridgton, 25:34 John Van Dyke, 18, Lewiston, 25:37 Kevin Letalien, 18, Londonderry, NH, 25:41 Jack Seiffert, 16, Raymond, 25:42 Felipe McQuilling, 15, Raymond, 25:46 Mark Hogan, 39, Raymond, 25:54 Mike Martin, 47, Mason Township, 25:57 Max Forbes, 16, Raymond, 25:57 Will Schoder, 25, Raymond, 26:02 Timothy Stanley, 50, St. Paul, MN, 26:15 Justin Hu, 14, Raymond, 26:26 Andrew Luke, 14, Raymond, 26:38 Romina Hinojosa, 14, Raymond, 26:40 Daniel Allara, 18, Sebago, 26:42 Alex McQuilling, 18, Raymond, 26:46 Scott Rafferty, 55, Amherst, NH, 26:46 Michael Beam, 25, Raymond, 26:48 Elizabeth Genest, 27, Torrington, CT, 26:51 Mark McDougall, 22, Naples, 26:59 Jill Johnson, 28, Putney, VT, 27:01 Jeffrey Savard, 39, Kingston, NH, 27:02 Justin Ober, 22, Casco, 27:05 John Del Col, 55, Darien, CT, 27:09 Jack Bristol, 15, Hopewell, NJ, 27:39 Jennifer Blastow, 45, Otisfield, 27:44 Tyler Meason, 45, Salt Lake City, UT, 28:11 Anthony Jolicoeir, 27, Auburn, 28:14 Evan Willey, 14, Casco, 28:17 Pat Neafsey, 19, Raymond, 28:20 Corey Sullivan, 25, Portsmouth, NH, 28:28 Jacob Albert, 25, Harrison, 28:41 Chandler Wyman, 18, Pownal, 28:47 Alex Lamontagne, 27, Manchester, NH, 28:50 Dave Birse, 58, 28:59 Jaden McCleery-Brown, 13, Raymond, 29:02 Andrew Tsiropinas, 37, New York, NY, 29:03 Mike Ackley, 43, Sudbury, MA, 29:04 Zach Mellon, 14, Casco, 29:04 Cat Moss, 19, Raymond, 29:08 Timothy Plummer, 55, Poland, 29:09 Knox Watson, 14, Raymond, 29:11 Sydney Hancock, 22, Casco, 29:11 Dillon McDowell, 16, Arden, NC, 29:13 Arthur Cinader, 48, San Francisco, CA, 29:13 Ethan Mondelbaum, 19, Casco, 29:18 Jason Huckaby, 46, Portland, 29:19 Jacob Freedman, 18, Holden, MA, 29:24 Dave Genest, 60, Hobe Sound, FL, 29:26 Eric Lotke, 52, Arlington, VA, 29:29 Mark Endrizzi, 24, Raymond, 29:38 Nathan Levin, 29, Brooklyn, NY, 29:42 Nicholas McQuilling, 12, Raymond, 29:42 Ian St. John, 15, Naples, 29:44 Anna Curato, 26, Wheaton, IL, 29:46 Jason Savard, 41, 29:47 Sean Sullivan, 55, Westlake Village, CA, 29:53 Mateo Aldama, 14, Raymond, 29:59 Karyn Bristol, 52, Hopewell, NJ, 30:03 Alice Genest, 55, Prospect, CT, 30:08 Ethan Aspiras, 14, Sebago, 30:10 Julie Davis, 37, South Casco, 30:11 Jacob Plotnicoff, 14, Raymond, 30:18 Ryan Erickson, 37, Bloomfield, CT, 30:19 Graham Huckins, 17, Otisfield, 30:20 Corrine Ahern, 15, Marblehead, MA, 30:23 Auden Oliver-Yeager, 14, Sebago, 30:23 James Walsh, 42, Glastonbury, VT, 30:24 Nicholas Minkin, 11, Bexley, OH, 30:27 Evan Duprey, 11, Casco, 30:30 Sam Marsh, 12, Raymond, 30:44 Chris Debruyne, 17, Haymarket, VA, 30:46 Mac Sargent, 28, South Portland, 30:47 Matthew Jablonski, 20, Raymond, 30:51 Ethan Sprole, 15, Raymond, 30:53 Tom Kiley, 39, Boston, MA, 30:54 Joan Bentes, 32, Bangor, 30:54 Hayden Sharpe, 15, Raymond, 31:01 Sandra Eckelman, 37, Berlin, MA, 31:03 Evan Hancock, 38, Casco, 31:04 Paul Whitten, 46, West Nyack, NY, 31:12 Alex Cronin, 46, Takoma Park, MD, 31:13 Alan Taylor, 69, Clifton Park, NY, 31:14 Aki Fairbanks, 15, Raymond, 31:17 Charlie Beall, 15, Raymond, 31:20 Steven Shapiro, 46, New York, NY, 31:21 Heidi Letalien, 52, Londonderry, NH, 31:26 Ben Strout, 37, Irondale, AL, 31:33 Alice Cutter, 15, Casco, 31:38 Matthew Minkin, 47, Bexley, OH, 31:39 Brendan Casey, 19, Glastonbury, CT, 31:41 Sean Greatorex, 17, Raymond, 31:47 Henry Smith, 13, Casco, 31:50 Mike Casey, 53, Glastonbury, CT, 31:52 Gabrielle Eyl, 20, Boulder, CO, 31:53 Mark Van Winkle, 49, Raymond, 31:56 Mark Genesio, 54, South Portland, 32:01 Jackson Armstron, 14, Raymond, 32:13 Nico Russo, 9, 32:16 Ethan Ripple, 13, Casco, 32:19 Matthew Jucius, 41, Wayland, MA, 32:20 George Hornyak, 53, Wellesley, MA, 32:21 Noah Rich, 11, Raymond, 32:25 Richard Weathers, 53, Aiea, HI, 32:29 Douglas Baker, 52, Falmouth, 32:34 Peter Marcinuk, 56, Raymond, 32:35 Sean McCooey, 14, Raymond, 32:37 Matt Rose, 20, Atkinson, NH, 32:44 Emily Rose, 23, Atkinson, NH, 32:44 Cam Donnelly, 20, Atkinson, NH, 32:45 Sarah Keane, 17, Casco, 32:51 Ellie Page, 15, Raymond, 32:52 Lyn Doubman, 13, Raymond, 32:53 Tayla Genesio, 25, South Portland, 32:56 Steve Douglas, 56, Windham, 32:58 Kat Celata, 25, Raymond, 33:01 Mark Goldstein, 21, Casco, 33:09 Anna Menke, 23, Casco, 33:10 Jennie Walsh, 45, Raymond, 33:15 Russell Clark, 13, Raymond, 33:17 Alejandro Henriquez, 12, Casco, 33:17 Mary Kincer, 12, Rockville, MD, 33:17 Danny Alonso, 13, Raymond, 33:18 Hannah Donnelly, 24, Boston, MA, 33:21 Andrew Donnelly, 26, Boston, MA, 33:21 Peter Sorra, 25, Brooklyn, NY, 33:21 Joe Doane, 57, Cape Elizabeth, 33:24 Edmund Smyth, 13, Raymond, 33:26 Nate Kelsey, 18, Raymond, 33:26 Jim Malesich, 52, Westchester, PA, 33:34 Melissa Rafferty, 28, Richmond, RI, 33:37 Parker Eckelman, 10, Berlin, MA, 33:40 Geo Ames, 53, Waterford, 33:41 Rebecca Leclerc, 30, Casco, 33:41 Coach Barnard, 18, Raymond, 33:43 Phaedra Gallant, 43, Windham, 33:43 Paul De Breteuil, 16, Raymond, 33:43 Benjamin Elfland, 20, Southborough, MA, 33:43 Shauna Dutch, 34, Moodus, CT, 33:45 Caitlyn Neafsey, 13, Raymond, 33:46 Christine Campbell, 37, Westbrook, 33:46 Caroline Wilson, 15, Raymond, 33:51 Julianna Kiley, 19, Jamaica Plain, MA, 33:51 Gwen Catalano, 12, 33:51 Thomas Webel, 23, Raymond, 33:51 Dean Maines, 46, Newburyport, MA, 34:01 Patrick Locke, 51, Casco, 34:09 Richard Dunham, 54, Cape Elizabeth, 34:12 Declan Gallagher, 9, Rockville, MD, 34:16 Deirdre Gallagher, 48, Rockville, MD, 34:16 Ana Elhom, 18, Casco, 34:19 Lindsey Sansone, 25, Charlestown, MA, 34:23 Sam Sawyers, 19, Raymond, 34:24 George Walker, 18, Raymond, 34:24 Paul Andrew, 42, North Grafton, MA, 34:26 Nate Krinsky, 20, Brookline, MA, 34:30 Justin Eckelman, 38, Berlin, MA, 34:32 Brooke Eckelman, 9, Berlin, MA, 34:33 Max Fisher, 16, Saddle River, NJ, 34:34 Ben Milner, 11, Raymond, 34:36 Jimmy Banta, 18, Raymond, 34:37 Hailey Fremante, 30, Lake Placid, NY, 34:39 Jon Fremante, 48, Lake Placid, NY, 34:39 William Bramwell, 12, Raymond, 34:42 Jeff Ecker, 55, Newton, MA, 34:42 Katie Vaillancourt, 42, Cape Elizabeth, 34:43 Blair Kincer, 53, Rockville, MD, 34:44 Emily Baumoel, 15, Raymond, 34:44 Cory Beaudoin, 28, Hyde Park, MA, 34:45 Millard Nadeau, 59, South Casco, 34:45 Pam Lotke, 48, Takoma Park, MD, 34:46 Sully Ricker, 16, Raymond, 34:48 Madison Farello, 15, Raymond, 34:51 Tommy Ybarra, 11, Casco, 34:52 Isabella Miller, 21, Casco, 34:54 Karen Kincer, 45, Rockville, MD, 34:55 David Genest Jr., 29, Prospect, CT, 34:56 Ellie Ybarra, 13, Casco, 34:58 Mason Kluge-Edwards, 22, Casco, 34:59 Jim Poulin, 27, Raymond, 35:00 Corey Johnson, 33, Charlestown, MA, 35:08 Erin Sullivan, 23, Westlake Village, CA, 35:08 Julia Vaillancourt, 25, Portsmouth, NH, 35:09 Andrew Stanley, 46, Arlington, VA, 35:17 Isabelle Minkin, 14, 35:18 Nathaniel Lamy, 34, Wakefield, MA, 35:22 Thomas Hecht, 61, Newton, MA, 35:24 Griffin Walsh, 13, Raymond, 35:26 Kiki Fraim, 13, Casco, 35:28 Tobin Walsh, 11, Raymond, 35:29 Rhona Binnie, 21, Casco, 35:31 Nancy Doherty, 57, Monmouth, 35:34 Rosemarie Donnelly, 50, Langley, WA, 35:36 Jane Leonard, 10, 35:38 Nick Lewin, 43, Otisfield, 35:41 Matt Adey, 12, Sebago, 35:41 Jennifer Effron, 36, Cambridge, MA, 35:43 Grace Murray, 19, Raymond, 35:43 Tyler Kelting, 23, Tolland, CT, 35:45 Emmaleah Jones, 21, Warrenton, VA, 35:49 Alexandra Beall, 45, Arlington, VA, 35:55 Gene Gallant, 44, Windham, 35:57 Paddy Debruyne, 15, Haymarket, VA, 35:58 Brent Kiefer, 15, Haymarket, VA, 36:00 Margaux Kanamori, 15, Casco, 36:01 Aaron Holtz, 14, Casco, 36:05 Jeff Adey, 10, Sebago, 36:05 Nick Vinokow, 14, Casco, 36:06 Doug Arsham, 41, Cambridge, MA, 36:12 Erica Dudek, 48, Cordova, TN, 36:17 Jeffrey Cuozzo, 39, 36:19 Frankie Cuozzo, 9, 36:19 Will Tomlinson, 12, Raymond, 36:24 Diego Casas, 11, Raymond, 36:25 Joanne Ridlon, 50, Casco, 36:34 Kellen Rooney, 14, Raymond, 36:40 Devin Van Dyke, 25, West Lebanon, NH, 36:43 Ira Moss, 46, Conifer, CO, 36:48 Sam O’Leary, 13, Raymond, 36:53 Daniel Myers, 32, Casco, 36:54 Will O’Leary, 11, Raymond, 36:54 Celestine Warren, 25, West Lebanon, NH, 37:02 Robert Goodale, 14, Raymond, 37:09 Quincy Van Winkle, 49, Raymond, 37:12 Paul Lachance, 70, Raymond, 37:12 Antoine Dufort, 12, Raymond, 37:23 Allegra Cronin, 13, Takoma Park, MD, 37:24 Che Jarvis, 14, Raymond, 37:30 Henry Murray, 14, Raymond, 37:31 Kelly Winslow, 50, Casco, 37:31 Patricia Schulte, 34, Bridgton, 37:39 Cynthia Begin, 57, Boston, MA, 37:40 Evie Bigue, 13, Casco, 37:44 Brooke Whittier, 13, Casco, 37:44 Brooke Ryan, 13, Casco, 37:48 Steve Bristol, 53, Hopewell, NJ, 37:49 Ross Krinsky, 54, Brookline, MA, 37:49 David Patterson, 37, Cape Elizabeth, 38:02 Roxanne Ames, 47, Waterford, 38:09 Kate Keane, 17, Casco, 38:10 Emma Keane, 17, Casco, 38:10 Kevin Debruyne, 50, Haymarket, VA, 38:12 Melissa Debruyne, 50, Haymarket, VA, 38:13 Cameron Shapiro, 10, Atlanta, GA, 38:14 Colin Murphy, 12, Bridgton, 38:15 Collin Harrison, 13, Casco, 38:16 Ethan Shapiro, 39, Atlanta, GA, 38:17 Mitch Shapiro, 17, Washington, D.C., 38:18 Gavin Andrew, 11, Grafton, MA, 38:20 Kelsey Otridge, 12, Raymond, 38:21 Samuel Suively, 19, Windham, 38:23 Brad Cuozzo, 7, 38:25 Leigh Frost, 51, Saint Paul, MN, 38:29 Abby Lonnegren, 14, Raymond, 38:30 Steve Eyl, 51, Boulder, CO, 38:31 Will Smith, 13, Raymond, 38:32 Jamie Landis, 15, Casco, 38:34 Sawyer Wright, 10, Raymond, 38:36 Jen Wright, 43, Woolwich, 38:38 Tom Cook, 29, Standish, 38:38 Patrick Wright, 39, Woolwich, 38:38 Coleman Stanton, 14, Raymond, 38:51 Connor Gallant, 10, Windham, 38:53 Jacob Grob, 38, Palm Harbor, FL, 38:56 Amanda Juhl, 27, Roseville, CA, 39:02 Jessica Weathers, 25, Roseville, CA, 39:03 Scott Juhl, 28, Roseville, CA, 39:05 Cutter Gallant, 15, Windham, 39:11 Karen Coomer, 52, Seabrook Island, SC, 39:11 George Smith, 15, Casco, 39:16 Ashley Martin, 34, Naples, 39:16 Emilie McKenna, 12, Casco, 39:22 Megan Sullivan, 17, Westlake Village, CA, 39:25 Ronnie Blanchard, 27, East Providence, RI, 39:26 Fred Lehmann, 46, Raymond, 39:31 Molly Mulligan, 11, North Yarmouth, 39:33 Brenda Durgin, 53, 39:34 Tamar Stanley, 47, Arlington, VA, 39:36 Johanna Mulligan, 43, North Yarmouth, 39:38 Lucy Atkinson, 12, Raymond, 39:56 Susan Kersh, 12, Raymond, 39:57 Crimson Roe, 27, Casco, 40:02 Faye Washburn, 19, Raymond, 40:04 Alexa Smith, 21, Raymond, 40:04 Kent Lindstrom, 67, Jamesville, NY, 40:10 Stewart Johnson, 53, Darien, CT, 40:13 Gregory Locke, 23, Naples, 40:27 Aaron Ryfa, 37, Quincy, MA, 40:29 Mary Lohmeyer, 10, Cromwell, CT, 40:30 Janet Guidi, 63, 40:31 Emma Turner, 22, Boston, MA, 40:38 Kyle Wells, 23, Boston, MA, 40:38 Lindsay Petroski, 37, Bristol, CT, 40:45 Sara Erickson, 37, Bloomfield, CT, 40:46 Kerry McKenney, 39, South Casco, 40:52 Roman Sejnoha, 12, Raymond, 40:58 Ali Fraim, 16, Casco, 40:58 Karen Tsiropinas, 36, New York, NY, 40:58 Jennifer Leachko, 26, Raymond, 41:00 Vicky Baez, 13, Casco, 41:00 Elizabeth Simpson, 12, Gladstone, NJ, 41:06 Bobby Pirotta, 28, Harwinton, CT, 41:14 Charles Dutta, 12, Casco, 41:18 Lee Kelting, 54, Tolland, CA, 41:24 Courtney Berzolla, 17, Casco, 41:26 Lorelei Smillie, 15, Casco, 41:29 Hania Lenderking, 19, Casco, 41:30 Grace Bartell, 16, Casco, 41:31 Kirstin Krinsky, 52, Brookline, MA, 41:32 Kelley Spence, 48, Westford, MA, 41:35 Kryssi Cook, 28, Standish, 41:40 Justin Scherer, 13, Casco, 41:46 Eleanor Sharpe, 41:55 Wes Miller, 47, Casco, 41:56 Siri Kanter, 15, Casco, 41:57 Jay Hough, 28, Clearwater, FL, 41:57 Anna Sushcheva, 14, Casco, 42:01 Sam Fisher, 18, Saddie River, NJ, 42:02 Jack Adamo, 26, Casco, 42:03 Veronika Sidorova, 15, Casco, 42:05 Quentin Spignesi, 15, Raymond, 42:06 Sebby Brown, 11, Raymond, 42:08 David Wilson, 18, Raymond, 42:08 Mackinna Campbell, 12, Westbrook, 42:12 Fletcher Boyd, 12, Raymond, 42:17 Karen Van Dyke, 56, Lewiston, 42:17 Carmine Morelli, 55, Casco, 42:29 Grace Plummer, 15, Casco, 42:34 Stacyann Ryfa, 33, Quincy, MA, 42:39 Ella Rago, 12, Westford, MA, 42:40 TJ Farnum, 39, Milton Township, 42:44 Amy Cox, 44, Dixfield, 42:45 Erin Plummer, 34, Naples, 42:46 Matthew Plummer, 9, Naples, 42:47 Sharon Pollard, 43, Ayer, MA, 42:50 Asher Cronin, 11, Takoma Park, MD, 43:08 Marika Mortimer-Lotke, 18, Arlington, VA, 43:09 Michael Lotke, 54, 43:10 Rebecca Minkin, 49, Bexley, OH, 43:29 Cheryl Bildner, 47, Intervale, NH, 43:30 Julian Lemert, 11, Raymond, 43:32 Steven Gallant, 39, Windham, 43:33 Hannah Malesich, 15, West Chester, PA, 43:48 Sheri Morano, 42, Chapel Hill, NC, 43:51 Sally Plummer, 47, Casco, 43:52 Rae-Anne Nguyen, 36, Casco, 44:02 Paula Bellin, 54, Holden, MA, 44:11 Michelle Huckins, 45, Otisfield, 44:19 Christine Heaton, 26, 44:22 Ragini Seihivasan, 32, Tucson, AZ, 44:29 Michele Larson, 35, Moodus, CT, 44:36 Chrystal Angell, 35, Colchester, CT, 44:37 Jaclyn Grob, 34, Palm Harbor, FL, 44:46 Warren Joubert, 60, Attelboro, MA, 44:49 David Heaton, 63, Milford, MA, 44:51 Irwin Price, 76, Casco, 44:53 Thomas Pacinda, 11, Raymond, 44:56 Karen Shapiro, 47, New York, NY, 45:00 Smith Gautney, 46, Raymond, 45:05 Wesley Martin, 11, Naples, 45:06 Ian Brogan, 10, 45:07 Calvin Kestner, 11, Casco, 45:17 Chase Adamo, 9, 45:18 Brian Kestner, 46, Casco, 45:24 Kendra Adamo, 38, 45:39 Colby Seeker, 22, Brenham, TX, 46:29 Angela Verrill, 43, Gorham, 47:06 Jack Shapiro, 6, Atlanta, GA, 47:06 Carrie Shapiro, 39, Atlanta, GA, 47:12 Lydia McGinn, 17, Casco, 47:30 Emily Buell, 23, Otisfield, 47:44 Madison Suitor, 17, Casco, 47:47 Karin Schott, 50, Brooklyn, NY, 48:33 Colin Reue, 16, Brenham, TX, 48:53 Phillip Smith, 48, Casco, 49:51 Maria Balducci, 35, Colchester, CT, 49:53 Zeno Marquis, 13, Sebago, 50:06 Justin Connell, 16, 50:10 Juliette Johnson, 13, Casco, 50:14 Maddie Lamphier, 13, Casco, 50:15 Barbara Moses, 60, Otisfield, 50:15 Emma Bergreen, 13, Casco, 50:15 Russell Forester, 15, Sebago, 50:16 George Hildner, 14, Sebago, 50:16 Catherine Suitor, 13, Casco, 50:18 Alexis Burd, 37, Havertown, PA, 50:36 Brayden Webb, 8, Casco, 50:44 Jacob Webb, 33, Casco, 50:45 Rees Vogen, 10, Naples, 51:35 Sam Smith, 21, Naples, 51:35 Isabel Albors, 14, Casco, 52:13 Jessica Beaudoin, 28, Hyde Park, MA, 52:24 Helen Deitelzweig, 49, New York, NY, 52:25 Caroline Elfland, 17, Southborough, MA, 52:29 Ella Briggs, 14, Casco, 52:36 Anna Buell, 13, Casco, 52:47 Annie O’Leary, 14, Casco, 52:56 Leah Joubert, 63, Attleboro, MA, 53:12 Tyler Brandy, 13, Bedford, MA, 53:24 Jack Jepson, 20, Raymond, 53:24 Ray Crawley, 23, Raymond, 53:33 Jack Minutelli, 9, Raymond, 53:33 Dawson Draehn, 11, Brenham, TX, 53:37 Andrea Weathers, 55, Aiea, HI, 53:51 Sandra Elhom, 53, 53:51 Rory Andrew, 7, Grafton, MA, 53:53 Florangel Moro, 66, Aventura, FL, 53:56 Claudette Andrew, 43, Grafton, MA, 54:14 Andrew Lizotte, 40, Hopkinton, MA, 54:15 Matt Kaye, 48, Auburn, MA, 55:04 Hugo Marquis, 12, Sebago, 55:15 Joshua Burd, 38, Havertown, PA, 55:27 Spencer Smith, 16, Raymond, 55:35 Pete Barnard, 16, Raymond, 56:03 Matt Wilson, 16, Raymond, 56:07 Zahnir Steen, 15, Raymond, 56:07 Tina Webb, 45, Brenham, TX, 56:07 Claire Reue, 20, Brenham, TX, 56:08 Maggie Banning, 33, Middletown, CT, 56:12 Ben Doseck, 16, Raymond, 56:12 Sarah Ecker, 54, Newton, MA, 56:21 Kako Sydow, 10, Raymond, 56:27 Colleen Smith, 48, Casco, 56:33 Sonja Kuftinec, 50, Minneapolis, MN, 56:34 Titi Sydow, 14, Raymond, 56:34 Jason Levasseur, 46, Raymond, 56:40 Laura Levasseur, 39, Raymond, 56:40 Whitney Spater, 14, Casco, 56:41 Lindsay Smith, 14, Casco, 56:41 Eva Morris, 14, Casco, 56:41 Tess Quinlan, 15, Casco, 56:44 Gwen Murphy, 14, West Chester, PA, 56:45 Leah Simpson, 13, Gladstone, NJ, 56:45 Will Simpson, 8, Gladstone, NJ, 56:46 Julie Malesich, 53, West Chester, PA, 56:47 Laura Simpson, 45, Gladstone, NJ, 57:01 Hope Murphy, 51, West Chester, PA, 57:57 Anita Chadbourne-Field, 41, Sebago, 58:38 Brion Webb, 59, Brenham, TX, 58:54 Mariah Seeker, 22, Brenham, TX, 58:54 Bill Simpson, 60, Gladstone, NJ, 59:47 Annette Sullivan, 59:54 Robin Nureck, 60, Otisfield, 59:55 Anne Eyl, 51, Boulder, CO, 1:00.27 Michael Elfland, 53, Southborough, MA, 1:00.28 Jack Pillsbury, 14, Raymond, 1:01.59 Harold Pierre, 12, Raymond, 1:02.00 Gus Stimpson, 14, Raymond, 1:02.02 Shawna Larrabee, 32, Casco, 1:02.11 Nate Doseck, 16, Raymond, 1:02.21 Carter McMahan, 15, Raymond, 1:03.24 Eric Burd, 11, Havertown, PA, 1:05.06 Marc Wadsworth, 25, Casco, 1:05.07 Amanda Shapiro, 18, New York, NY, 1:05.08 Carly Deitelzweig, 18, New York, NY, 1:05.09 Emily Cambron, 21, Casco, 1:05.09 Isabel Cotterell, 21, Casco, 1:05.09 Carolyn Shapiro, 74, New York, NY, 1:05.17 Sydney Robinson, 21, Casco, 1:05.27 Joyce Burd, 70, Key West, FL, 1:05.27 Megan Shapiro, 45, Washington, D.C., 1:05.28

TOP 3 AGE DIVISION WINNERS

Female, 13 and Under

Mary Kincer, 12, Rockville, MD, 33:17 Gwen Catalon, 12, 33:51 Brooke Eckelman, 9, Berlin, MA, 34:33

Male, 13 and Under

Nicholas Minkin, 11, Bexley, OH, 30:27 Evan Duprey, 11, Casco, 30:30 Henry Smith, 13, Casco, 31:50

Female, Ages 14 to 19

Cat Moss, 19, Raymond, 29:08 Corrine Ahern, 15, Marblehead, MA, 30:23 Sarah Keane, 17, Casco, 32:51

Male, Ages 14 to 19

Sean McDowell, 17, Arden, NC, 22:20 Dan Ratner, 19, Casco, 22:45 David Hague, 19, Raymond, 25:33

Female, Ages 20 to 29

Elizabeth Genest, 27, Torrington, CT, 26:51 Jill Johnson, 28, Putney, VT, 27:01 Sydney Hancock, 22, Casco, 29:11

Male, Ages 20 to 29

Michael Mageles, 21, Bridgton, 25:34 Will Schoder, 25, Raymond, 26:02 Michael Beam, 25, Raymond, 26:48

Female, Ages 30 to 39

Julie Davis, 37, South Casco, 30:11 Sandra Eckelman, 37, Berlin, MA, 31:03 Rebecca Leclerc, 30, Casco, 33:41

Male, Ages 30 to 39

Jeffrey Lindy, 38, Brookline, MA, 23:44 Edz Lamy, 32, Beverly, MA, 25:05 Erik Martin, 37, Naples, 25:31

Female, Ages 40 to 49

Jennifer Blastow, 45, Otisfield, 27:44 Jennie Walsh, 45, Raymond, 33:15 Phaedra Gallant, 43, Windham, 33:43

Male, Ages 40 to 49

Mike Martin, 47, Mason Township, 25:57 Tyler Meason, 45, Salt Lake City, UT, 28:11 Mike Ackley, 43, Sudbury, MA, 29:04

Female, Ages 50 to 59

Karyn Bristol, 52, Hopewell, NJ, 30:03 Alice Genest, 55, Prospect, CT, 30:08 Heidi Letalien, 52, Londonderry, NH, 31:26

Male, Ages 50 to 59

Chris Northrup, 54, Winchester, VA, 24:31 Timothy Stanley, 50, Saint Paul, MN, 26:15 Scott Rafferty, 55, Amherst, NH, 26:46

Female, Ages 60 to 69

Janet Guidi, 63, 40:31 Barbara Moses, 60, Otisfield, 50:15 Leah Joubert, 63, Attleboro, MA, 53:12

Male, Ages 60 to 69

Dave Genest, 60, Hobe Sound, FL, 29:26 Alan Taylor, 69, Clifton Park, NY, 31:14 Thomas Hecht, 61, Newton, MA, 35:24

Female, 70 and Over

Carolyn Shapiro, 74, New York, NY, 1:05.17 Joyce Burd, 70, Key West, FL, 1:05.27

Male, 70 and Over

Paul Lachance, 70, Raymond, 37:12 Irwin Price, 76, Casco, 44:53

TOP 5 CAMPER DIVISION

Male, Ages 13 and Under

Jaden McCleery-Brown, 13, Agawam, 29:02 Nicholas McQuilling, 12, Agawam, 29:42 Sam Marsh, 12, Agawam, 30:44 Ethan Ripple, 13, Laurel South, 32:19 Noah Rich, 11, Agawam, 32:26

Female, Ages 13 and Under

Lyn Doubman, 13, Wohelo, 32:53 Caitlyn Neafsey, 13, Wohelo, 33:46 Ellie Ybarra, 13, Laurel South, 34:59 Kiki Fraim, 13, Arcadia, 35:29 Evie Bigue, 13, Arcadia, 37:44

Male, Ages 14 to 16

Ethan Stanley, 14, Timanous, 24:50 Tucker Stanley, 14, Timanous, 24:51 Ben Moseman, 14, Agawam, 24:53 Jack Seiffert, 16, Agawam, 25:43 Felipe McQuilling, 15, Agawam, 25:46

Female, Ages 14 to 16

Romina Hinojosa, 14, Wohelo, 26:40 Alice Cutter, 15, Arcadia, 31:38 Ellie Page, 15, Wohelo, 32:52 Caroline Wilson, 15, Wohelo, 33:51 Emily Baumoel, 15, Wohelo, 34:44